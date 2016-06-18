هيئة السكة الحديد تبدأ اليوم حجوزات قطارات العيد العادية

تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، الحجز على القطارات التى ستتحرك خلال أيام عيد الفطر المبارك بجدول التشغيل الطبيعى، على أن يتم طرح تذاكر القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها ابتداءاً من يوم 29 يونيو الجارى بجانب قطارات جدول التشغيل العادى قبل ميعاد تحركها بأسبوع.

وتطرح هيئة السكة الحديد اليوم تذاكر مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يوليو الموافق 28 رمضان والموجود بجدول التشغيل الطبيعى، كما تطرح غداً الأحد الحجز على القطارات التى ستتحرك يوم 4 يوليو الموافق 29 رمضان.

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