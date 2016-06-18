تحليل #في_إفريقيا - قوة زيسكو.. ونقطة الضعف التي يستطيع الأهلي استغلالها

يلاقي الأهلي في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عصر السبت نظيره زيسكو الزامبي، الفريق الذي يمتلك نقاط قوة، وكذلك نقاط ضعف يمكن للمارد الأحمر استغلالها.

ويحل الأهلي ضيفا على زيسكو في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر السبت بتوقيت القاهرة.

ويستعرض FilGoal.Com في التحليل التالي أبرز نقاط القوة والضعف في الفريق الزامبي.

هجوم جيد

يلعب المدير الفني لزيسكو جورج لواندامينا بطريقة 4-4-2 ومشتقاتها المعتادة 4-2-2-2 أو 4-2-4 في أغلب مباريات الفريق في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الزامبي.

يعتمد زيسكو بشكل كبير على الاندفاع الهجومي لرأسي الحربة ومن خلفه الجناحين من أجل زيادة الأعباء الدفاعية على الخصوم ليضعهم دائما تحت الضغط، ويعود الرباعي لوسط الملعب قليلا في الحالة الدفاعية.

يمكن تصنيف زيسكو من الفرق التي تقدم كرة جيدة، لا يعتمد بشكل كبير على العشوائية التي اعتدناها من أغلب الفرق الإفريقية، حين تشاهده يمكنك رؤية جمل فنية تنفذ بين الوسط والهجوم مع الاستعانة بالجناحين ليشكل في النهاية جملة كروية مكررة يصل بها لمرمى المنافس.

خطة بديلة..لا مانع أن يتأخر أحد رأسي الحربة ليشكل ثلاثي خلف مهاجم وحيد لتتحول الطريقة في بعض الأحيان لـ 4-2-3-1 بمرونة شديدة.

يعتمد بشكل كبير الفريق الزامبي على جملة تتكرر كثيرا في أغلب مبارياته حيث يعود أحد رأسي الحربة لتسلم الكرة بينما يثبت الآخر في الأمام جاذبا أنظار دفاع المنافس، في الوقت نفسه يندفع لاعب آخر بمركز الجناح في المساحة الخالية بدفاعات الخصم، بعمل "الأوفر لاب" بطريقة متقنة للغاية.

تتمثل قوة زيسكو في الثنائي جيسي وير مهاجم منتخب كينيا، وإدريس موبومبو، الأول يستطيع تأديه دور المهاجم الصريح و" shadow striker" بنفس الكفاءة، ويتبادل الأدوار بالتناوب مع موبومبو.

لحسن حظ دفاع النادي الأهلي أن الكيني جيسي وير سيغيب عن اللقاء بداعي الإيقاف لحصوله على بطاقتين صفراوين، وهو ما يقلل كثيرًا من قوة الفريق الزامبي الهجومية، إلى جانب تعرض إدريس موبومبو للإصابة قبل ساعات قليلة، ومن المرجح تعويض غياب جيسي وير بجاك موانزا أحد مهاجمي الفريق المميزين، إلى جانب الدفع بمهاجم بديل لإدريس أو إشراك لاعب وسط هجومي ويتوفرأكثر من بديل مثل الفريد ليوبوتا، فربما يحاول المدير الفني لزيسكو التغلب على غياب أهم ثنائي هجومي لديه بالبدء برأس حربه وحيد وهو جاك موانزا واللعب بثلاثي خلفة لتكون الطريقة 4-2-3-1 وهي طريقة ليست غريبة على فريقه.

يمكنك رؤية هذه الجملة والتناغم بين رأس الحربة "المحطة" والجناح القادم من الخلف، من أجل الوصول لمرمى المنافس، في المشاهد التالية "زيسكو بالأخضر".

دفاع ساذج

على الجانب الدفاعي لا يتميز زيسكو بالانضباط الدفاعي حيث يعيبه التمركز السيء وهو الأمر الذي يستطيع الأهلي استغلاله بشكل يسهل عليه المهمة منذ بداية المباراة، خاصة المتألق رمضان صبحي.

رغم ارتداد دفاع الفريق الزامبي بشكل سريع وبعدد وافر من اللاعبين حين يفقد الفريق الكرة لكنه يعاني من سوء التمركز وعدم وجود الرقابة على لاعبي الخصم بشكل كبير.

شاهد في الصور التالية، رغم الزيادة العددية من لاعبي زيسكو إلا أن الخصم يسلم ويتسلم الكرة بسهولة ويسر ناهيك عن التمركز السيء.