السيطرة على اشتباكات العجاودة والحجيرات بقوص

تمكنت قوات الأمن بمركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا من السيطرة على اشتباكات عائلتى العجاودة والحجيرات التى نشبت مساء أمس الجمعة.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد نشوب اشتباكات بين عائلتى العجاودة والحجيرات بقرية عباسة التابعة لمركز قوص فى تجدد لخلاف قديم بين العائلتين على قطعة أرض زراعية استخدمت فى الاشتباكات الأسلحة النارية مما أسفر عن مقتل عبد الحميد عبد الله 60 سنة مزارع وعبد الله محمود 22 سنة وإصابة 10 آخرين هم زياد فتحى وأحمد نصرى وعبد السلام محمد وصابر عزب وعبد المعطى محمد وخالد عبد الناصر وعبد الجواد أحمد وطارق فكرى فيما أصيب اثنين آخرين أحدهما بإصابات طفيفة وتم عمل الإسعافات الأولية له وغادر المستشفى وآخر يدعى عبد الواحد أبو بكر تم نقله إلى مستشفى الاقصر الدولى جار فى أرض ملك الطرفين وجميعهم مصابون برش خرطوش.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين فى الاشتباكات.

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