7 فوائد صحية لتكرار حركات الصلاة.. تعرف عليها

الصلاة مفيدة للجسم لا شك فى ذلك، فهى حقيقة أقرها الكثير من العلماء، والفائدة تكمن فى تكرار حركات الصلاة خلال الصلاة الواحدة، أو على مدار اليوم بشكل منظم، وهناك المد فى الصلاة والوقوف والركوع، وكذلك حركة اليدين، وكلها حركات مكررة لابد من التعرف على فائدتها للجسم والصحة.

الدكتور عبد العظيم العوادلى - أستاذ الطب الرياضى والعلاج الطبيعى - يوضح بشكل خاص خلال هذا الموضوع، فائدة تكرار حركات الصلاة، وبخاصة الوقوف المعتدل عند التكبير، وكذلك حركة الركوع، والمد بالزفير فى الصلاة، موضحا أن التكرار يساعد على اعتياد الجسم وانتظامه فى الحصول على حصة تدريبية كاملة مفيدة بشكل منظم، لذا أوجز الدكتور محمد العوادلى تلك الحركات وتكرارها وفوائدها فى:

- تكرار الصلاة بشكل يومى، والحفاظ عليها، علاج نفسى طبيعى للضغوط وتحسين الحالة النفسية دون شك.

>- تكرار المد فى الصلاة يساعد على تحسين حالة الرئتين بشكل جيد للغاية، وذلك لأن الزفير الشديد المتكرر الذى يخرج من الصدر يحسن حالتها ويجعلها فى أحسن صور عملها.

>- فى وضع الوقوف وتكراره يصل الدم لكل مناطق الجسم، وتكرار العملية يحسن من هذا الأداء.

>- التكرار يحسن مفاصل وأعضاء الجسم وحركتها.

>- التكرار يساعد على تحسين عمل الجهاز المناعى الدفاعى للجسم بشكل عام.

>- إفادة المناطق الهشة والعضلات والعظام الضعيفة فى الجسم أيا كان مكانها، وتقويتها بشدة مع التكرار.

>- تحسين سريان تدفق الدم وسيولته فى الجسم كله، ويحسن حالة حركة ونشاط الجسم.

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