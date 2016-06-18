بالصور.. جلابية تعيد البسمة لوجه "أبو شوال" أشهر مشرد فى بلبيس بالشرقية

استطاعت مجموعة من الشباب المتطوعين بفريق "بسمة" بالشرقية، فى إعادة البسمة لوجه أشهر مشرد عجوز فى مدينة بلبيس، والمعروف بلقب "أبو شوال"، لاستخدامه الشوال فى تغطية ملابسه طوال سنوات إقامته فى الشارع، وتم توفر جلابية له وتنظيف جسده.

وقال محمود درج أحد أعضاء الفريق، إننا كالعادة نبحث عن المشردين فى الشوارع، وفور علمنا بوجود "أبو شوال"، توجهنا إليه، وقمنا بتوفير ملابس نظيفة له من أحد المتبرعين، وتنظيفه وقص شعره وأضافره، وتوفير له وجبة طعام.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشرد عثر معه على بطاقة شخصية تخصه، وتحمل اسم جعفر زيدان مهنى، من قرية العوامر بمحافظة أسيوط.

يشار إلى أن فريق بسمة يضم مجموعة من الشباب الجامعيين، تطوعوا لرعاية المشردين فى الشوارع، وتنظيفهم وتوفير ملابس لهم، وتمكن "فريق بسمة" من العثور على أسر مشردين.

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