جامعة المنوفية: لجنة خاصة و104 حالات غش حتى الآن بامتحانات الكليات

واصل الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية جولاته الميدانية لتفقد سير الامتحانات بكليات ومعاهد الجامعة، للاطمئنان على سير الامتحانات وفق الخطة الموضوعة مسبقاً حتى نهايتها بكليات الجامعة أواخر الشهر الجارى ببعض الكليات.

وصرح الدكتور السيد السعيد المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة بأن د.معوض الخولى قام الخميس بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليات التربية والاقتصاد المنزلى والزراعة والعلوم الصحية وهندسة شبين الكوم ، حيث شدد رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات القانونية فى حالات الغش والتجاوز والإخلال بسير الامتحانات ، وضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات ، ومواصلة الأداء بشكل متميز حتى آخر يوم بالامتحانات ، وطالب من رؤساء الكنترولات سرعة إنجاز النتائج وأعمال التصحيح وفقاً للفترة الزمنية التى حددها مجلس الجامعة. وفى تقرير صادر عن إدارة الامتحانات بقطاع شئون التعليم والطلاب الخميس 16 يونيو عن سير الامتحانات .

أشار التقرير إلى حالات الغش بكل الكليات بالجامعة قد بلغت 104 حالات، منها 55 حالة بكلية الحقوق و22 بكلية الآداب و12 بكلية التربية و5 بكلية الاقتصاد المنزلى و4 بكلية التجارة و3 بكلية التربية الرياضية وحالتان بكلية الطب و حالة واحدة بكلية الزراعة . كما أشار التقرير إلى حالات اللجان الخاصة والتى بلغت 86 حالة منها 58 حالة لجنة طبية و 28 لجنة للمحبوسين.

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