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الدكتور أشرف فتحى عميداً لكلية التربية بجامعة قناة السويس

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الدكتور أشرف فتحى عميداً لكلية التربية بجامعة قناة السويس الدكتور أشرف فتحى عميداً لكلية التربية بجامعة قناة السويس
أصدر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس قرارا بتعيين الدكتور أشرف فتحى عميدا لكلية التربية بجامعة قناة السويس.

والدكتور أشرف فتحى أستاذ الفنون والديكور بقسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة قناة السويس.

وعمل مدرسا مساعدا بكلية التربية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية فى 9/1/1997 ومدرسا بقسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة قناة السويس وأستاذا مساعدا بذات القسم ثم أستاذ بقسم التربية الفنية ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم التربية الفنية والموسيقية.

وحصل على المركز الأول فى جائزة الدولة للإبداع الفنى فى مجال ديكور المسرح عام 1996 وعام 1998والتى تنظمها وزارة الثقافة.


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