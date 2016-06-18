إدمان التسوق.. «خلص الراتب وما خلصت المقاضي»!

تمر مناسبات كثيرة على المجتمع طول العام تستنزف جيوبهم مثل أيام رمضان والعيد والعودة إلى المدارس، إلا أن سوء التخطيط وغياب الثقافة ومفهوم الادخار جعلت المواطن يبحث عن سلع قد تكون مرتفعة جدا عندما تبدأ تلك المناسبات وبأسعار تصل إلى 30 و 40 % وهذا يعتبر في المفهوم الاقتصادي فاقد التنظيم والتخطيط، مع العلم ان هناك التزامات تقوم بها الأسرة من أخذ مبالغ من البنوك بواسطة كمبيالات أو الاستدانة عبر بطاقة الائتمان من اجل السفر وهذا شيء مزعج ويثقل كاهل الأسرة عندما تفقد التخطيط والادخار، فلماذ لا تجعل الاسرة هدفها التخطيط والادخار لكي تقابل تلك المناسبات التي تستهلك ما في الجيب بترشيد الانفاق من خلال شراء تلك المنتجات قبل بداية المواسم بأسبوعين أو ثلاثة حتى يستفيد المواطن من الاسعار المناسبة ويوفر نسبة كبيرة من ميزانيته.

وينبغي علينا أن نكون جزءاً من المجتمعات المتحضرة والتي اخذت على عاتقها اسلوب تحسين المعيشة وقنص الفرص، والا نربك الاسواق بمشتريات تبدأ من بداية الموسم مما يخلق نوعا من القلق والإزعاج ليس داخل الاسواق وأروقتها بل في الطرق والشوارع.

اذاً ثقافة الشراء المبكر خصوصا لشهر رمضان المبارك والاعياد ومواسم المدارس لابد ان يكون مخطط لها حتى ننجح في قيمنا وعاداتنا واسلوب مجتمعنا، وعلى الاسرة ان تعي ذلك، ولله الحمد نسبة كبيرة من تلك الاسر متعلمة وحاصلة على شهادات وكاسبة لثقافات محلية واجنبية من خلال سفرها وزيارتها مما يعني أن نطبق الشراء المبكر حتى نسعف انفسنا ونفتح المجال لغيرنا بل وبالأسعار المعقولة .

موسم للتفاخر

يقول فضل البو العينين-اقتصادي- : يفترض ان تشمل عبادة الصيام الإنفاق ويفترض ان يكون هناك ترشيد أكثر في شهر رمضان ولكن للأسف فقد تحول رمضان بدلا من شهر للصيام الى التفاخر بموائد الأطعمة المبالغ فيها، مؤكدا ان هذا يرهق ميزانية الأسرة ويؤثر عليها سلبا حتى في مواجهة احتياجاتها الأخرى هذا من جانب ومن جانب آخر فالناس بدأوا يخلقون في رمضان بعضا من المناسبات المجتمعية والتي تساهم في تكبد الأسرة مزيدا من المصروفات قبل العيد، مضيفا ثم يأتي العيد ويجد رب الأسرة انه عاجز عن الصرف لأسباب مرتبطة بالإنفاق غير المنظم خلال شهر رمضان، مردفا اذا ربطنا هذا بالهوس الاستهلاكي فإننا نجد ان بطاقات الائتمان والتي أصبحت تقدم للمجتمع بشكل عام قدرة على الشراء بالاجل واصبح الكل لا يتورع عن الشراء مالا يحتاجه طالما أن لديه التمويل، حتى اننا اصبحنا نرى ان الحاجيات الكمالية اصبحت ضرورية على الرغم من ان المجتمع لا يحتاجها ولكن هذا تأثير المجتمع، وبشكل عام أجزم بأن هناك إدمانا استهلاكيا تقوده الأسرة بشكل خاص وان بطاقات الائتمان ساهمت في تحفيز حامليها على الإنفاق دون التدقيق بالالتزامات المالية المستقبلية في الوقت الذي أصبحت فيها المتاجر والإعلانات تشكل ضغطا على الأسر وتوجهها لشراء المزيد من الاشياء التي لا تحتاجها أصلا وبالتالي تحول شهر رمضان من شهر عبادة الى شهر يكثر فيه البذخ والإنفاق فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالي.

وأكد على ان الحلول التي تعالج هذه المشكلة غير متاحة طالما ان العقول مغيبة والسبب الرئيسي في ذلك عائد لضغط المجتمع الذي اصبح يدفع الأسر الى الاستهلاك دون النظر الى احتياجاتهم الأساسية، مضيفا اننا بحاجة ماسة لثقافة مجتمع توقف مثل هذا الإدمان الاستهلاكي والذي لا يمكن تحقيقه من خلال توجيه او خلافه بل من خلال الثقافة العامة للمجتمع والمشكلة ان المجتمع اكتسب هذه الثقافة وتشبع بها والبعض تفنن في ابتداع المناسبات لتتحول مع مرور الوقت الى واقع يلتزم به الجميع وهذا يثقل كاهل الاسرة، معتقدا ان الكل مسؤول عن اشاعة هذه الثقافة للحد من البذخ والذي يقود المجتمع الى الهاوية.

تعثر السداد

واشار البوعينين الى ان المصيدة التي تنصبها المصارف للمقترضين تتمثل في بطاقات الائتمان وأن الحد الائتماني في البطاقة يفوق احيانا قدرة العميل على السداد وعندما يستهلك العميل كامل الرصيد يصبح من العسير عليه سدادها، وتحدث هنا مشكلة كبرى وهي ان القسط الشهري الذي يدفع لسداد مديونيات البطاقة يذهب لسداد الفوائد التي عليها دون ان يسدد ولو جزءا يسيرا من اصل المبلغ، وهذه الكارثة التى تهدد الكثير من الأسر، مشيرا باننا اذا اضفنا الى البطاقة الائتمانية القرض الشخصي الاستهلاكي تصبح عملية الوفاء لالتزامات الاقساط عسيرة على المقترض لحامل البطاقة ومن هنا تحدث الكثير من حالات التعثر والقضايا الحقوقية فيما يتعلق بالتزام بالسداد وعدم القدرة على الوفاء، وفي هذه الحالة يذهب رب الأسرة الى السجن لأسباب مرتبطة بقروض استهلاكية كان من الممكن الاستغناء عنها.

وأكد انني أنصح بعدم الارتباط بالقرض الاستهلاكي حتى في حالة الحاجة الماسة فالقرض البنكي يربط الاعناق بحجر الضيقة الا اذا كان مرتبطا بسكن وان يكون متوافقا مع قدرة المقترض للسداد، منبها أن بطاقات الائتمان وضعت لتنظيم المصروفات وليس لتحويلها الى قرض ومن كانت لديه بطاقة ائتمان فيجب عليه ان يستخدمها لتنظيم مدفوعاته وليس لتحويلها الى قرض وان يلتزم بسدادها في موعدها وليس بأقساط .

وهم تسويقي وهدر مالي

ويشير ناصر القرعاوي-كاتب اقتصادي- الى ان السلوك الاستهلاكي في مجتمعنا يتميز عن بقية الدول بالبذخ وذلك بسبب أن المجتمع تتوفر لديه الكثير من الرفاهية المجتمعية واقترن هذا الترف المعيشي برفع سقف الاستهلاك وعدم سيطرة الأسرة على رغباتها وما يمكن ان يدخلها في نفق الازمات الاقتصادية التي تؤثر على الميزانية السنوية للأسرة، مضيفا لاشك أن رمضان مناسبة دينية والهدف من الصيام الاقلال من الأكل والتعود على الصبر وعبادة اقترنت بالجزاء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي على الاسر ان تكون مقتصدة بشكل متوازن يحقق المعيشة والتوفير بمعنى لا ضرر ولا ضرار وبالمعايير الاقتصادية المعقولة.

واوضح انه في العشر الاخيرة من شعبان يتجه المواطنون الى الاسواق ويتزامن معها بدء المهرجانات وتبدأ التخفيضات وتنجرف الاسر وراء هذا الوهم التسويقي وتنهار ميزانية الاسر دون دراية منها وتصرف الاسر في رمضان على المأكولات وشراء الملابس ما يعادل ميزانية اربعة شهور في السنة في الاوقات المعتادة وهذا يأتي على حساب احتياجات اخرى للأسرة التي تدخل في نفق الاختناق ثم تخرج من العيد للإجازة السنوية ومن ثم الاستعداد لمتطلبات المدرسة بمعني اربع مناسبات تعيشها الاسرة بحاجة للإعداد والتخطيط المناسب لها.

واضاف نحن في امس الحاجة الى برامج توعوية وارشادية للاستهلاك والحد من الصرف بسخاء، خاصة في هذا الوقت والذي تزداد فيها المتطلبات من الاسر ومن الناحية الاقتصادية يسمى هذا هدرا ماليا يجب التوقف عنده كثيرا، مضيفا ان ما ينظر للصيام يجب ان ينظر الى المصروفات ونحن لدينا عزوف عن ثقافة ضبط الاستهلاك بل نتجه بقوة نحو البذخ والرسالة الدينية تنهى عن المظاهر في الاكل والصرف التي تتنافى دينيا واقتصاديا مع ديننا الاسلامي، مؤكدا على أن الديون المترتبة على ذلك تشكل ضغطا ماديا واقتصاديا على الاسرة وللعلم اكثر من 80% من الأسر المتوسطة والصغيرة لا يستطيعون سداد احتياجاتهم طوال العام بما يوازي دخل الاسرة من الراتب الا اذا كان هناك عمل اضافي او مصادر للدخل اخرى، وبعض الاسر تستدين وتلجأ للاقتراض من البنوك وهذا جانب يجب التنبه له لأن البنوك تشجع على الاقتراض وايضا المهرجانات للسيارات والمفروشات وامام هذا الاغراق تتجه لجذب مشاعر الأسرة ويضطرون من اجل هذا الجذب للاستدانة من الاصدقاء والاقارب او بيع بعض المدخرات كالذهب، مضيفا اننا نشاهد كل وسائل الاعلام تشجع على الانفاق ونحن في المملكة من اكثر ثلاث دول على مستوى العالم من حيث الاسراف في الانفاق وذلك حسب التقارير الاقتصادية.

التعليم والاقتصاد

ويشير د.عبدالوهاب القحطاني -استاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- إن عوامل كثيرة تساهم في تكرار الظاهرة السنوية التي تعيشها الكثير من الأسر خلال شهر رمضان ومنها تعليم الأسرة، فالأسرة التي حظي فيها الوالدان بنصيب من التعليم في الناحية الاقتصادية والاستهلاكية تدار ميزانيتها بشكل سليم خال من المطبات المالية والعكس صحيح، والعامل الآخر هو ان كثيرا من الأفراد يميلون الى مضاهاة المجتمع استهلاكيا أكثر مما يحتاجون وهذا مناف لتعاليم الدين الإسلامي كما وضحت الآية الكريمة (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) والإسراف هنا يساهم في حد كبير في عدم انتاجية الفرد والأسرة والمجتمع والوطن ككل، مشيرا بان ما يستهلك في التبذير والإسراف سنكون بحاجته في يوم آخر في حال وجود ندرة في السيولة.

واضاف ان الكثيرين ليس لديهم مهارات في التسوق وتؤثر فيهم الإعلانات بشكل كبير والتنزيلات التى تستغلها الكثير من الشركات لمنتجات تكون قاربت على انتهاء صلاحيتها، لافتا ان مشكلة المستهلك انه لا يقرأ تاريخ الانتاج والانتهاء للمواد الغذائية وهذا يدخل في دائرة عدم الوعي الاستهلاكي للتسوق بالإضافة الى ان نظام التعليم لا يشجع ابناءنا على عدم الإسراف ونجد بعض المدارس تطلب مستلزمات مدرسية لا يحتاجها الطالب وهذا يغرس فيه اسلوب الإسراف؛ ولذلك نضع الحمل الأكبر على قطاع التعليم في المراحل التعليمية الأولى في آلية عدم استخدام المال بشكل صحيح.

تستنزف الأسرة ميزانيتها في رمضان بسبب عدم ضبط مستلزمات رمضان والعيد

البعض يركض خلف التخفيضات وعروض شركات الأغذية دون حاجة

ينبغي على المتسوق تحديد احتياجاته قبل دخول السوق