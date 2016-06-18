وزير الحج: القيادة حريصة على جاهزية مؤسسات أرباب الطوائف لخدمة ضيوف الرحمن

أكد وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بن طاهر بنتن حرص القيادة الرشيدة على جاهزية جميع مؤسسات أرباب الطوائف لتقديم الخدمة للحجاج والزوار والمعتمرين. جاء ذلك عقب تفقده للمؤسسة الأهلية للأدلاء وتدشينه البوابة الالكترونية والشعار الجديد، مشيرا إلى أهمية المراجعة الدورية للخطط التشغيلية وتدعيم الإيجابيات للوصول بالخدمات إلى أرقى المستويات وتمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان بما يوازي حجم الرعاية والاهتمام المقدم من حكومة هذه البلاد المباركة لوفود بيت الله العتيق، وقال: إنني سعدت بالروح الموجودة لدى الأدلاء في خدمة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع الإخوان إذا صح التعبير هم أناس احترافيين منهم الدكاترة والمهندسين ورؤساء الشركات وجميعهم جندوا أنفسهم في هذا العمل لخدمة الحاج الكريم. وقد وقف الوزير على الخدمات التي تقدمها المؤسسة واستعداداتها الميدانية لاستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، والتقى خلال زيارته رئيس الإدارة حاتم بن جعفر بالي ، وعقد اجتماعاً حضره وكلاء الوزارة ومدير الفرع اطلع خلاله على عرض مرئي للخدمات التي يقدمها الأدلاء للحجاج وأهم ما حققه المجلس خلال سنته الأولى من الدورة الحالية وتطلعاتهم خلال الأعوام القادمة كما تناول العرض شرحاً تفصيلياً للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1437هـ والتي هيئ لتنفيذها أكثر من 2600 موظف موسمي بالإضافة للموظفين الدائمين سعياً لتحقيق النجاح المأمول الذي يواكب تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله–.