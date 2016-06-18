ولي ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية التاريخية مع الرئيس الأميركي

استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس في البيت الأبيض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وبحثا خلال الاستقبال العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين. وعبر الرئيس الأميركي عن التزام بلاده بمواصلة التعاون مع المملكة لما فيه مصلحة البلدين، والعمل مع المملكة لدعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. وتم التطرق خلال الاستقبال إلى الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة، حيث أكد الرئيس باراك أوباما عن ترحيب الولايات المتحدة برؤية المملكة 2030، والتزامه بتعزيز التعاون معها في خططها المستقبلية.

إطلاق كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بشراكة أميركية

وكان ولي ولي العهد قد بحث توطين الصناعات العسكرية في اجتماع عقده مع مديري شركات أميركية.

كما التقى ولي ولي العهد بمجموعة من المبتعثين.

وكان ولي ولي العهد قد اجتمع أمس برئيس الغرفة التجارية الأميركية توماس دونهيو واستعرض معه الموضوعات المتعلقة بالمجال التجاري والاستثماري وبحث الجانبان مواصلة تنميتها. كما اجتمع سموه مع الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي، وضم مدير المجلس الاقتصادي الوطني جيف زينست، ووزير الخزانة جاك لو، ووزيرة التجارة بيني بريتزكر، ووزير الطاقة إيرنست مونيز. إلى ذلك كشفت مؤسسة "مسك الخيرية" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن تعاون مع كلية بابسون العالمية وشركة لوكيد مارتن لإطلاق كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.