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شقيق محمد حسان لـ"داعش":"تسيئون للدين وتريدون زعزعة ثقة الشباب فى الشيخ"

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شقيق محمد حسان لـ"داعش":"تسيئون للدين وتريدون زعزعة ثقة الشباب فى الشيخ" شقيق محمد حسان لـ"داعش":"تسيئون للدين وتريدون زعزعة ثقة الشباب فى الشيخ"
رد محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان، الداعية الاسلامى، على هجوم تنظيم داعش عليه، قائلاً إن" كل من حسان والحوينى رموز إسلامية كبيرة فى الأمة، ويتسمون بالوسيطة والاعتدال وعدم الغلو فى الدين، بينما تنظيم داعش فهو يتسم بالغلو والتكفير".

وأضاف شقيق الشيخ محمد حسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "تنظيم داعش يفهم الجهاد خطأ، فالإسلام شرع الجهاد ضد الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله، بينما هؤلاء – أى تنظيم داعش – فهم يسيئون للإسلام، ويريدون زعزعة ثقة الشباب فى الشيخ محمد حسان ومشايخ الأمة".

وكان تنظيم داعش الإرهابى قد أصدر مقطع حمل عنوان: "موطئ الفاتحين رسالة إلى أهل الكنانة"، شن فيه هجوماً عنيفاً على الشيوخ السلفيين، والإسلاميين فى ووصفهم بـ"المرتدين".

- داعش الإرهابى يهاجم "حسان" و"الحوينى" و مصطفى العدوى ويصفهم بـ"المرتدين"
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