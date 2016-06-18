عضو "البحوث الإسلامية" يكشف سبب تأخر إعداد مشروع تجديد الخطاب الدينى

>قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر والمجمع سيبدءان اجتماعات إعداد مشروع تجديد الخطاب الدينى، بعد عيد الفطر المبارك، لسرعة تسليمه إلى اللجنة الدينية للبرلمان لمناقشته وإقراره من البرلمان.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سبب التأخر فى إعداد مشروع تجديد الخطاب الدينى هو سفريات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للخارج، موضحاً أن المشروع سيتضمن تصحيح صورة الإسلام فى الخارج، وقضايا التكفير، وشبهات الجماعات المتطرفة.

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