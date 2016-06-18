أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عضو "البحوث الإسلامية" يكشف سبب تأخر إعداد مشروع تجديد الخطاب الدينى

Google+ Print
عضو "البحوث الإسلامية" يكشف سبب تأخر إعداد مشروع تجديد الخطاب الدينى عضو "البحوث الإسلامية" يكشف سبب تأخر إعداد مشروع تجديد الخطاب الدينى

>قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر والمجمع سيبدءان اجتماعات إعداد مشروع تجديد الخطاب الدينى، بعد عيد الفطر المبارك، لسرعة تسليمه إلى اللجنة الدينية للبرلمان لمناقشته وإقراره من البرلمان.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سبب التأخر فى إعداد مشروع تجديد الخطاب الدينى هو سفريات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للخارج، موضحاً أن المشروع سيتضمن تصحيح صورة الإسلام فى الخارج، وقضايا التكفير، وشبهات الجماعات المتطرفة.


>عبد الله النجار يهاجم أحمد كريمة بعد فتوى إفطار أهالى أكتوبر: هلك المتنطعون
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365