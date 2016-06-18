انطلاق 23 نادياً موسمياً ونادي حي لطالبات الرياض

دشنت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية د. نجلاء الزامل فعاليات وأنشطة الأندية الموسمية وأندية الحي للطالبات بالرياض والبالغ عددها 23 نادي موسمي ونادي حي وذلك في مقر النادي الموسمي الثاني للبنات بحي اليرموك.

وقد أقيم برنامج احتفائي تضمن كلمة لمديرة النادي الأستاذة سارة التويجري رحبت فيها بالحضور، ثم قدمت عرضا موجزا عن أنشطة النادي بمجالاته الأربعة الترفيهي والوظيفي والتطوعي والسياحي موضحة مميزات كل مسار منها ومدى فعاليتها في تنمية مواهب الفتيات ومناسبتها لخصائص كل مرحلة عمرية.

بعد ذلك كرمت د. نجلاء الزامل الطالبة أشواق الدبيس من ذوي الإعاقة لفوزها بالمركز الرابع على مستوى منطقة الرياض في مسابقة المبادرة الوطنية بتقديمها فيلم مرئي يحكي إنجازات المملكة باللغة الإنجليزية، وفي ختام البرنامج قدمت طالبات مشاركات في المجال الترفيهي في النادي نشيداً، وذلك بحضور أطفال من دار الأيتام بوزارة الشؤون الاجتماعية في الاحتفالية المقدمة لأطفال النادي باستضافة من النادي دعما وتشجيعا لهم.

وفي نهاية الحفل أبدت د. الزامل إعجابها بما شاهدته من أنشطة في النادي، مشيرة أن الأندية الموسمية ووفق برنامج إجازتي بمساراته الأربع تنمي مهارات متعددة لدى الطالبات في القيادة والعمل وفي مجال التطوع وأيضا تنمي مهاراتهم بما يتناسب مع سوق العمل وتعزز لديهم أهمية السياحة الوطنية بتعريفهم بمعالم البلاد التاريخية والحضارية مقدمة شكرها لمديرة النادي والقائمين عليه.

الجدير بالذكر أن أنشطة الأندية الموسمية لهذا العام ستستمر فعالياتها حتى ٢٢من شهر ذي القعدة المقبل يتخللها إجازة العيد وتخدم مختلف المراحل التعليمية بمختلف مساراتهم بالتعليم العام الحكومي والأهلي والتعليم الجامعي وأسرهم بمختلف الشرائح المجتمعية لمدة أربع ساعات يومياً في الفترة المسائية ولمدة خمسة أيام أسبوعياً.