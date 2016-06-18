جامعة الطائف تفتح باب القبول.. الاثنين المقبل

تبدأ جامعة الطائف فتح القبول الالكتروني عبر موقعها الالكتروني لكافة المتقدمين من الطلاب والطالبات للعام الجامعي الجديد، صباح يوم الاثنين 15 رمضان، وقد اكتملت الاستعدادات لقبول مابين 14 – 15 ألف طالب وطالبة في مختلف الكليات عبر المسارات التحضيرية.

وأوضح مدير جامعة الطائف المكلف د. طلال المالكي أن الجامعة ستفتح بوابة القبول الإلكتروني حتى السادس من شوال المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بأحد مسارات الجامعة التحضيرية، وإنهاء بقية إجراءات القبول الخاصة ببعض المسارات "المسار الصحي، تخصص القراءات" ومنها المقابلات الشخصية.

وحددت الجامعة 14 شوال المقبل لترشيح الطلاب المتقدمين في جميع المسارات، يعقبه تثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي والذي يعني القبول النهائي في الجامعة، وقد أطلقت الجامعة حملة مبكرة عبر عدد من الوسائط الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي توضح شروط وآليات القبول بالجامعة للتسهيل على الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة الراغبين في التسجيل.