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عمادة المجمعة تحتفي بتحويل جميع تعاملاتها إلكترونياً

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احتفلت عمادة القبول والتسجيل في جامعة المجمعة بمناسبة الانتهاء من تحويل جميع تعاملاتها ونماذجها من النماذج اليدوية المعمول بها سابقاً إلى نماذج إلكترونية حديثة ومتطورة.

وشهد الحفل حضور د. أحمد الرميح وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمة المشرف على عمادة القبول والتسجيل، ووكلاء العمادة ورؤساء الأقسام وموظفي العمادة؛ حيث بدأ الحفل بشرح موجز عن أهم الإنجازات والتطورات والتحولات الإلكترونية التي تمت خلال الفترة الماضية قام بعرضه أحمد اليوسف رئيس قسم القبول والتي كان من أبرزها: إنشاء بوابة قبول إلكترونية للمنح الدراسية لغير السعوديين، وإتاحة تقديم طلبات التحويل بين كليات وأقسام الجامعة، وإتاحة تقديم طلبات الزيارة لخارج الجامعة، والتحويل من جامعات أخرى إلى جامعة المجمعة، وطلبات معادلة المقررات؛ حيث يمكن الاستفادة من جميع هذه الخدمات عبر بوابة النظام الأكاديمي بجامعة المجمعة. كما أوضح أن تلك الإنجازات والتطورات لم تتم إلا بدعم وتوجيه ومتابعة مباشرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المشرف على عمادة القبول والتسجيل د. أحمد الرميح، مضيفاً أن جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة تصب في مصلحة وخدمة الطالب بشكل أساسي؛ حيث يمكن لجميع طلاب الجامعة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وتقديم الطلبات ومتابعة حالتها دون الحاجة لمراجعة أي من فروع الجامعة؛ حيث اختصرت على الطالب الكثير من الجهد والوقت، كما أضافت مزيداً من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات.

بعد ذلك ألقى د. أحمد الرميح كلمة قدم من خلالها شكره وتقديره لمنسوبي قسم القبول على جهودهم المبذولة لتطوير تلك الخدمات، ثم قام بتسليم دروع شكر وتقدير للموظفين الذين ساهموا في تطوير وتحسين الخدمات بالقسم.

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