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..ونادٍ صيفي يستقبل 200 سجين في الحائر

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..ونادٍ صيفي يستقبل 200 سجين في الحائر ..ونادٍ صيفي يستقبل 200 سجين في الحائر

حمد الشنيبر

افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض بالحاير.

وقال مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية الأستاذ حمد الشنيبر أنه تم إعداد وتصميم برامج وفعاليات النادي بما يتوافق والرغبة والحاجات الشخصية للمستفيدين، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على الدورات التثقيفية في جانب تطوير مهارات الذات ومهارات العلاقات الشخصية إضافة إلى البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية الأخرى.

من جانبه، بين مدير النادي الأستاذ بدر الرشود أن مناشط النادي متعددة وتشمل دوريا رياضيا شاملا للألعاب المختلفة، منها كرة القدم والطائرة والسلة والبلياردو وغيرها من الألعاب الرياضية والترفيهية، كما يقدم النادي خدماته وبرامجه وفعالياته لـ (200) مستفيد، مضيفاً أن برامج النادي قائمة على التنوع فهناك برامج دورات تدريبية في تطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس ودورات في الفن التشكيلي وستتم الاستفادة من اللوحات الفنية في إقامة معارض فنية للنزلاء.

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