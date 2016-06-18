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أهالي كفر البطيخ بدمياط يطالبون بتغطية ترعة البلامون

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أهالي كفر البطيخ بدمياط يطالبون بتغطية ترعة البلامون أهالي كفر البطيخ بدمياط يطالبون بتغطية ترعة البلامون
طالب أهالى مركز كفر البطيخ بدمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بضرورة تغطية ترعة البلامون بمدينة كفر البطيخ من نهاية الكوبرى العلوى وحتى مدخل كوبرى المحطة الجديدة، حيث يعد هذا هو مدخل المدينة التى يبلغ تعداد سكانها 120 ألف نسمة.

حيث أن بمدخل المدينة كوبرى لا يتجاوز مرور سيارتين دخول وخروج تقريبا 5 متر، وأشار الأهالى فى مطلبهم ان تغطية الترعة يسهل عليهم عمل سوق عمومي لنقل الباعة الجائلين من مدخل البلد إليه.


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