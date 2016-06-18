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أمانة حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية يكرم مدير الأمن

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أمانة حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية يكرم مدير الأمن أمانة حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية يكرم مدير الأمن
قال سالم العربى المتحدث الإعلامى لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، أن محمد السيد طلبة أمين حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية قام بإهداء درع الحزب إلى اللواء على العزازى مدير أمن الاسماعيلية وذلك تقديراً لدوره البارز ومجهوداتة الأمنية الواضحة والتى يشعر بها المواطن الاسماعيلى على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال استقبال مدير الأمن لوفد من الحزب برئاسة الأمين العام والمهندس احمد نصرالله عضو الهيئة العليا والمهندس خليل السيسى الأمين العام المساعد وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز والأحياء.

وأشار المتحدث الإعلامى للحزب إلى أن اللقاء استمر قرابة الساعتين حيث استعراضا خلاله مطالب الحزب فى حل بعض المشكلات المرورية والأمنية التى تمس الحياة اليومية للمواطن الاسماعيلى على مستوى المدن والمراكز قام مدير الأمن بالحل الفورى لبعض المشكلات المرورية العاجلة ووعد بالإعداد السريع للحل الجزرى لباقى المشكلات المعروضة.


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