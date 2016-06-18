بالصور.. ختام دورة كرة القدم لذوى الإحتياجات الخاصة للمصرين الأحرار بالإسماعيلية

أختتم حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، الدورة الرمضانية لكرة القدم لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بحضور نادر الشرقاوى الأمين العام للحزب والمهندس جورج وهبه سكرتير عام الحزب بالإسماعيلية وعادل اسكندر رئيس اللجنة العامة لخدمة المواطنين وحازم هلال رئيس اللجنة العامة للتواصل الحزبي وعدد من أعضاء الحزب بالإسماعيلية.

وقال الدكتور إبراهيم شوقي المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية أنة تم تسليم كأس البطولة للفريق الفائز وتوزيع الهدايا على اللاعبين المشاركين فى نهائى البطولة وشملت شهادات تقدير وكأس لأحسن لاعب ومدرب وهداف الدورة وكأس أحسن حارس مرمى وأحسن أخلاق بالإضافة الى أطقم رياضيه و ضمت الدورة 9 فرق مثلها أكثر من 70 لاعب من الصم بمدينة الإسماعيلية وعدد من مراكز المحافظة وأقيمت بملاعب السلام وأدارها طاقم تحكيم من الدورى الممتاز من منطقة الإسماعيلية لكرة القدم هما كابتن تامر سمير وكابتن على الكيكى ونظم الدورة لجنة برئاسة كابتن حسين بدران.

وأضاف المتحدث الإعلامي لحزب المصرين الأحرار بالإسماعيلية أن الحزب ولجنة الصم والبكم بالحزب برئاسة إيهاب موسى تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الإجتماعيه والرياضية لفئة الصم والبكم بالمحافظة بهدف دمجهم وإعادة تأهيلهم وعدم تهميش هذه الفئة الكبيرة والهامة فى المجتمع.

بالصور.. دورة رمضانية لذوى الاحتياجات الخاصة فى الإسماعيلية