بالصور.. ختام دورة كرة القدم لذوى الإحتياجات الخاصة للمصرين الأحرار بالإسماعيلية

وقال الدكتور إبراهيم شوقي المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية أنة تم تسليم كأس البطولة للفريق الفائز وتوزيع الهدايا على اللاعبين المشاركين فى نهائى البطولة وشملت شهادات تقدير وكأس لأحسن لاعب ومدرب وهداف الدورة وكأس أحسن حارس مرمى وأحسن أخلاق بالإضافة الى أطقم رياضيه و ضمت الدورة 9 فرق مثلها أكثر من 70 لاعب من الصم بمدينة الإسماعيلية وعدد من مراكز المحافظة وأقيمت بملاعب السلام وأدارها طاقم تحكيم من الدورى الممتاز من منطقة الإسماعيلية لكرة القدم هما كابتن تامر سمير وكابتن على الكيكى ونظم الدورة لجنة برئاسة كابتن حسين بدران.
وأضاف المتحدث الإعلامي لحزب المصرين الأحرار بالإسماعيلية أن الحزب ولجنة الصم والبكم بالحزب برئاسة إيهاب موسى تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الإجتماعيه والرياضية لفئة الصم والبكم بالمحافظة بهدف دمجهم وإعادة تأهيلهم وعدم تهميش هذه الفئة الكبيرة والهامة فى المجتمع.