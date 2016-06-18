أمير قطر يزور السودان يوليو المقبل للاحتفال باكتمال تنفيذ اتفاق السلام بدارفور

أعلن وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان سيزور السودان فى شهر يوليو المقبل تلبية لدعوة الرئيس عمر البشير وذلك إبان الزيارة التى اختتمها البشير مساء اليوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السودانية أن البشير وجه دعوة لأمير قطر لزيارة السودان للاحتفال باكتمال تنفيذ اتفاقية سلام دارفور مبينا أن " الأمير تميم قبل الدعوة ووعد بتلبيتها فى شهر يوليو القادم"

وقال الغندور فى تصريحات صحفية أن البشير خلال الزيارة بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى وتباحث معه حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وكيفية المضي قدما فى تقويتها فضلا عن تنسيق المواقف بين البلدين فى القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا الاستثمارات القطرية فى السودان وانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسى بين البلدين، مبينا أنه تم تكليف وزيرى الخارجية في البلدين بمتابعة إنجاز هذه المهام.

وأعرب وزير الخارجية السودانى عن شكر بلاده حكومة وشعبا وتقديرهم للجهود الكبيرة التى ظلت تقوم بها دولة قطر فى دعم عملية السلام والتنمية فى دارفور وتنفيذ اتفاقية الدوحة حتى وصلت إلي نهاياتها.

وقال غندور أنه تم الاتفاق علي انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في نوفمبر القادم مشيرا الي ان الوزراء فى الجانبين عقدا لقاءات مشتركة تركزت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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