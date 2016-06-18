بالصور .. لاول مرة .. الموتوسيكل "الليموزين" لخدمة نقل الأفراد بالإسكندرية

فى بادرة هى الأولى من نوعها فى مصر والعديد من دول المنطقة قامت شركة ( كابى ) وهى إحدى الشركات الناشئة التى تعمل على تطوير القطاع الخدمى وتسهيل الأعباء الخاصة بنقل الافراد والمنقولات، بتوفير ليموزين على شكل دراجة نارية يتيح التحرك بمرونة اكثر وخاصة فى اوقات الذروة، وأماكن الزحام المرورى مما يوفر الوقت، والأموال بسبب انخفاض سعرة عن الليموزين العادى، كما أنه ذو انبعاثات اقل فهو يحافظ على البيئة.

وقال طارق الفوال مدير عام المشروع، فى تصريحات صحفية، أنه من الناحية السياحية فالليموزين الجديد سيوفر فرصة عظيمة لزوار الإسكندرية للاستمتاع بكافة الأماكن السياحية من خلال القيام بجولات مختلفة والتقاط الصور والاستمتاع بجو الاسكندرية الساحلى الرائع , كما ان ذلك المشروع من شأنه ان يوفر فرص عمل للشباب الجاد والطموح للعمل فى مجال الخدمات اللوجستية وخدمات نقل الأفراد المميكنة من خلال برامج الهاتف المحمول، حيث يتم استخدام سيارات الليموزين والدراجات النارية فى عملية النقل سواء منقولات أو أفراد.

وأكد على ان شركة ( كابى ) تحرص على تقديم خدمات تفصيلية تتماشى مع رغبات المواطنين وأهداف الأفراد والشركات من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى النقل , وتزويد السائقين بمختلف انواع التدريب وعلى أعلى المستويات فى التعامل مع العملاء.

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