سفير السعودية بالقاهرة يوافق على منح تأشيرة عمرة رمضان لطاقم طائرة قبرص

وافق السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، علي طلب النقابة العامة للضيافة الجوية، بمنح تأشيرة عمرة رمضان لطاقم رحلة رقم ١٨١ والتى اختطفت لقبرص، وذلك تقدير لمجهودهم فى التعامل مع الازمة، ومنح رحلة عمرة لأسر شهداء طائرة باريس المنكوبة رقم ٨٠٤ والتي راح ضحيتها كل ركاب الطائرة بما فيهم طاقم الطائرة.

وتوجهت النقابة العامة للضيافة الجوية برئاسة النقيب أسامة عبد الباسط بخالص الشكر والتقدير والامتنان، للسفير أحمد القطان والطاقم المعاون له فهد المشارى و حسام بغدادى وإنجى عبد العزيز ، ونوران مصطفى ، وذلك لمجهودهم فى سرعة إنهاء الإجراءات وتسليم جوازات السفر.