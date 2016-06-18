المفتى لسيدة يجبرها زوجها على مشاهدة أفلام جنسية: تفننى فى إشباعه جسديا

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،إن مشاهدة الأفلام الإباحية حرام شرعا ، جاء ذلك خلال رده على سؤال ورد إليه من سيدة قائلة : "أنا متزوجة منذ 12 سنة ويطلب مني زوجي أن أشاهد معه الأفلام الجنسية وإلا شاهدها وحده مما يدفعه في النهاية إلى الاستمناء، وهذا الوضع أحدث صدعًا في حياتنا الزوجية، ثم إنه في كل مرة يكرر أنه ليس راضيًا عني وأنني لست مثل بقية النساء، وأحيانًا ما ينتابني شعور بأنني مسئولة عن دفعه إلي الاستمناء ..هل يجب عليّ طاعته فيما يطلبه مني؟ أم يجب عليّ أن أظل على موقفي رافضة لمشاهدة تلك الأفلام معه؟ ".

وأضاف مفتى الجمهورية فى رده على السؤال : "عليكِ السعي بكل طريقة لمنعه من مشاهدتها حتى ولو كان ذلك عن طريق إيهامه بأنك تشاهدين معه الأفلام، مع إحسان التزين له والعمل على إشباعه بمواهبك أنت عاطفيًّا وجسديًّا؛ وذلك على جهة العلاج له حتى لا يستمني بنفسه وحتى يكون قضاء شهوته معكِ أنتِ؛ وذلك من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وتفنني في ذلك حتى تشعريه بذكائك وحسن تصرفك بعدم حاجته إلى مشاهدة هذه المناظر الشاذة ، وبذلك تستطيعين بإذن الله تعالى مساعدة زوجك ".

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