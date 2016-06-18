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اليوم.. نظر تجديد حبس مينا ثابت بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة

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اليوم.. نظر تجديد حبس مينا ثابت بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة اليوم.. نظر تجديد حبس مينا ثابت بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة
ينظر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت، تجديد حبس الناشط الحقوقى مينا ثابت، مدير ملف الأقليات بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذى تم إلقاء القبض عليه خلال الأسابيع الماضية.

وكانت وجهت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، للناشط مينا ثابت، تهمة نشر أخبار كاذبة بشان اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف.

- دفاع مينا ثابت يتقدم باستئناف على قرار حبسه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
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