تجديد حبس سودانيين 15 يوماً لاتهامها بسرقة متعلقات سائق فى الموسكى

جددت نيابة جنوب القاهرة الكلية بزينهم، حبس سودانيين الجنسية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف وأموال من سائق بأسلوب المغافلة فى الموسكى.

وكانت نيابة الموسكى برئاسة المستشار محمد شحاته، قد قررت فى وقت سابق، حبس شخصين سودانيين الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف وأموال من سائق بأسلوب المغافلة فى الموسكى، وباستدعاء النيابة للمجنى عليه تعرف على المضبوطات.

أثناء مرور قوة من رجال مباحث مكافحة جرائم النشل بمنطقة الموسكى، ضبطت كلا من "صدام ى ب" 31 سنة سودانى الجنسية، و"مرتضى ح ح" 24 سنة سودانى الجنسية، عقب سرقتهما هاتف محمول و80 جنيها ورخصة قيادة من "صلاح م ع" 31 سنة، بأسلوب المغافلة، وباستجواب المتهمين اعترفا بجريمتهما، وتحرر المحضر اللازم، وأصدرت النيابة العامه قرارها السابق.

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