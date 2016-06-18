يعود إلى الدراسة بعد 40 عاماً ويحرز 86.4%

بعد انقطاع عن الدراسة دام 40 عاماً تمكن الطالب مصبح علي خليفة الغفلي من إحراز نسبة نجاح 86.4 % في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2015 – 2016.

وترك الغفلي الدراسة بالثالث الإعدادي في العام 1981، ثم التحق بإحدى الجهات السيادية في الدولة في ذات العام، وابتعث الى المملكة المتحدة للدراسة بالأكاديمية البريطانية، ثم تخرج فيها العام 1983، وظل يخدم بتلك الجهة 22 عاماً، ثم تقاعد بمحض إرادته عن العمل، ثم عمل مستشاراً للتطوير والتدريب في مشروع (سات)، ثم رئيساً لقسم تنسيق العمليات بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمدة 5 سنوات، وقرر أن يكسر الحاجز الذي كان عقبة في تحقيق حلمه ليكمل المرحلة الثانوية حتى يحقق طموحه لنيل درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية.

يقول الغفلي إنه ترك العمل في العام 2015 عندما كان يدرس بالمنازل حتى يتفرغ لإكمال المرحلة الثانوية، وعقد العزم من خلال وضع خطة دراسية تمكنه من اجتياز عقبة الثانوية التي كانت تحول بينه وبين طموحه، لافتاً الى ابنته المتفوقة والتي حازت المركز التاسع على مستوى الدولة والثالث على مستوى المواطنين بنسبة 98.8 % القسم الأدبي كانت سبباً في اجتيازه عقبة الثانوية من خلال المذاكرة والمراجعة معها، وإحضارها للمقررات والمناهج.

وأوضح أن ظروف العمل أبعدته عن الدراسة، وبتشجيع من الزوجة والأصدقاء تمكن من العودة مرة اخرى الى مقاعد الدراسة وتحقيق نسبة نجاح ستمكنه من دخول جامعة أبوظبي وتحقيق حلمه بنيل درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية.