استئناف إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

ويواجه المتهمون تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.

متهم بـ"خلية الزيتون الإرهابية" للمحكمة: "أنا محبوس 7 سنوات ظلم"

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