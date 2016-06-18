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مركز المصالحة الروسى: 5 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

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مركز المصالحة الروسى: 5 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة مركز المصالحة الروسى: 5 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة
أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة فى سوريا رصد 5 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية، حصلت جميعها فى محافظة دمشق.

وأوضح المركز- فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم اليوم الجمعة- أن فصائل من تنظيم "جيش الإسلام" المعارض قصفت بقذائف الهاون مواقع القوات السورية الحكومية فى بلدات جوبر وزملكا وحوش الفارة ومرتين فى وجور الباشا بمحافظة دمشق.

وأشار البيان إلى صمود الهدنة فى أغلب المناطق السورية، مضيفا أن عدد المدن والقرى والبلدات التى انضمت لنظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا بلغ 151.
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