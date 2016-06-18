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يول إلى لاعبي الأهلي: حذاري من هؤلاء الثلاثي في زيسكو.. وشكوك حول سعد سمير

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يول إلى لاعبي الأهلي: حذاري من هؤلاء الثلاثي في زيسكو.. وشكوك حول سعد سمير يول إلى لاعبي الأهلي: حذاري من هؤلاء الثلاثي في زيسكو.. وشكوك حول سعد سمير

حذر مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي لاعبي فريقه من ثلاثي فريق زيسكو الزامبي قبل لقاء دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة زيسكو عصر يوم السبت في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مارتن يول خلال المحاضرة الأخيرة قبل المباراة عن الثلاثي الخطير في نادي زيسكو، أيو أولوافيمي الظهير (صاحب القميص رقم 3) وكلاتوس تشاما لاعب الوسط (صاحب القميص رقم 17) إلى جانب المهاجم جون تشينجاندو (صاحب القميص رقم 11).

فهم الأخطر في صفوف زيسكو حسبما أكد المدرب الهولندي للاعبي الأهلي، ولذلك "يجب الحذر من العرضيات والمرتدات السريعة".

كما طالب لاعبيه بضرورة استغلال أي فرص تتاح أمام المرمى من أجل التسجيل والخروج بنتيجة إيجابية.

وعلى الجانب الأخر اشتكى سعد سمير مدافع الفريق من آلام في عضلة الخلفية مع غموض حول موقفه من المشاركة في اللقاء.

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