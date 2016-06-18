حبس عامل ضرب ضابط شرطة حاول القبض على ابنه بالدرب الاحمر

أمر المستشار أحمد سلامة وكيل أول نيابة الدرب الأحمر، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بالتعدى بالضرب على ضابط شرطة لمنهعه من القبض على ابنه بتهمة عدم حمل بطاقة شخصية ،فيما أمرت النيابة باخلاء سبيل ابنه.

كشفت تحقيقات المستشار أحمد سلامة وكيل أول النيابة أن ضابط بقسم شرطة الدرب الأحمر اشتبه فى أحد الأشخاص وبسؤاله عن تحقيق الشخصية تبين عدم حمله بطاقة شخصية، وأثناء اقتياد الضابط له لقسم الشرطة لتحرير محضرا بالواقعة ، إلا أن والد الشخص اعترض طريق الضابط ورفض اقتياده لقسم الشرطة واعتدى بالضرب على الضابط وحرض المواطنين على التجمهر فى محاولة منه لعدم اقتياده للقسم ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأمرت النيابة بضبط المتهم بالتعدى بالضرب على الضابط وتم إحالته للنيابة التى قررت حبسه وأمرت بضبط وإحضار متهم هارب اشترك فى التعدى بالضرب على الضابط.

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