مصرع وإصابة شخصان فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل شخص مصرعه وأصيب أخر جراء وقوع حادث تصادم بطريق دمنهور – شبراخيت ( فردى ) أمام قرية دربك دائرة مركز شرطة دمنهور.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين " سيارة " ملاكى " قيادة " ع ع ع ع " مبيض محارة ومقيم قرية لقانه مركز شبراخيت، دراجة بخارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية قيادة " ر رال " عامل ومقيم شرنوب دائرة المركز أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لإصطدامها بالدراجة البخارية من الخلف والتى تصادف سيرها بذات الإتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وسحجات ووفاة مرافقة " سعد عبدالرحمن محمد العريان " عامل ومقيم قرية أبو يحيى مركز شبراخيت. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهورالعام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

مصرع طفل فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالبحيرة

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