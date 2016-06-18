أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع وإصابة شخصان فى حادث تصادم بالبحيرة

Google+ Print
مصرع وإصابة شخصان فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع وإصابة شخصان فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى قبل قليل شخص مصرعه وأصيب أخر جراء وقوع حادث تصادم بطريق دمنهور – شبراخيت ( فردى ) أمام قرية دربك دائرة مركز شرطة دمنهور.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين " سيارة " ملاكى " قيادة " ع ع ع ع " مبيض محارة ومقيم قرية لقانه مركز شبراخيت، دراجة بخارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية قيادة " ر رال " عامل ومقيم شرنوب دائرة المركز أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لإصطدامها بالدراجة البخارية من الخلف والتى تصادف سيرها بذات الإتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وسحجات ووفاة مرافقة " سعد عبدالرحمن محمد العريان " عامل ومقيم قرية أبو يحيى مركز شبراخيت. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهورالعام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


>مصرع طفل فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالبحيرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365