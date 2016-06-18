ضبط 240 كيلو لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الادمى بدمياط

شن رجال مباحث تموين دمياط برئاسة الرائد تامر الحفناوى، والسيد عبيد مفتش التموين ، حملة موسعة على محال بيع اللحوم، وتم ضبط محل لبيع اللحوم ملك "خ.ك.ا"حيث تم ضبط 120 كيلو جرام لحوم مجمدة تباع على انها بلدى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6264جنح قسم ثان دمياط.

كما تم ضبط 50 كيلو "قلوب" وسجق غيرصالح للاستهلاك الادمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6268جنح قسم ثان دمياط ضد "ن.ب" وتم ضبط70 كيلو جرام كبدة ولحوم غير صالحة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6267جنح قسم ثان دمياط ضد "ا.ا.ص"، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 180 كيلو لحوم مجمدة و19 كيلو أكباد مستوردة غير صالحة للاستهلاك بدمياط

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