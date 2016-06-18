برج الحوت حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>ستتلقى العديد من الأخبار الجيدة المتعلقة بعملك وقد تكون متعلقة بترقية، قد تعمل فى مشروع جديد أو قد تحصل على عرض وظيفى جديد يمكن أن تصلك من خلال التليفون أو البريد الالكترونى حاول أن تظهر موقفك الايجابى لزملائك الجدد وكن دائما جاهزاً ذهنياً لدورك الذى سوف يتطلب منك.>قد تشعر ببعض الاحباط فى هذه الفترة، قد تواعد الكثيرين ولكن قد لا تجد من هو يشبهك أو يلائمك قد تواجه بعض الضغوطات الاسرية لتحصل على شريك حياتك المناسب والى أن يأتى هذا الشخص حاول أن تستمتع بعزوبيتك.>بسبب تعرضك لظروف خاصة بالانتقالات قد لا تجد نفسك منتظما على نظام لياقتك البدنية كما كنت من قبل حاول أن تنظم نظامك الغذائى ونظام لياقتك البدنية مع خبراء قد تتناول أدوية نزلات البرد ولكن أحذر الأدوية القوية من هذا النوع تسبب لك الالام فى المعدة.>لقد خصصت وقت كبير ومجهود عظيم لانجاز مشروع وأنت ستبدأ فى جنى ثماره فى الوقت الحالى وأنت ايضاً خططت للقيام ببعض التغييرات والتى لم تردعه القيود المالية.