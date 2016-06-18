برج الدلو حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>فبمجرد أن تنهمك فى مشروع جديد سوف تسعى جاهدا لإيجاد وقت لتفعل أشياء أخرى لذا فلا تغفل أى معلومات هامة تأتى فى طريقك قد تكون رسالة مهمة لتساعدك على تحقيق انجاز أكبر.>سيكون يوم جيد بالنسبة لك اليوم سيكون لديك فرصة للتحدث من قلبك ولكن أحذر أن تقول شيئا تندم عليه بعد ذلك اجعل حديثك مختصر ومحدد ستحصل على العديد من الفرص، فقط شارك الأخرين بالقضايا والأمور الجيدة.>سوف تشعر بأنك فى قمة قوتك اليوم الأمور التى كانت تجعلك تشعر باليأس خلال الفترة الماضية سيكون لديك قوة ذهنية لا تصدق، وسوف تكون على استعداد لاتخاذ أى مهمة، ومع ذلك، تأكد من تقييم كفاءة مهمتك قبل ان تأخذك ثقتك بنفسك بعيداً بشكل يجعل تنفيذ مهامك مستحيلاً.>اهتم بصحتك جيداً فالنجوم تحذرك من سوء صحتك اليوم. تجنب الطعام البارد أو المثلج. إذا كنت تعانى من مشكلة صحية اتخذ احتياطات طبية اضافية فمن الأفضل ان لا تقوم بمهام وأعمال صعبة اليوم.