برج الأسد حظك اليوم السبت 18 يونيو

برج الأسد على الصعيد المهنى..

>الاندماج مع الزملاء الجدد مؤشر جيد على إقبالك على العمل الجديد بشكل إيجابى خاصة غنك من الشخصيات التى تجيد التأقلم على الأماكن الجديدة سريعاً، وتفرض روحك المرحة نوع من الألفة بينك وبين الأشخاص، تحتاج فقط إلى الوقت لإثبات مهاراتك الشخصية فى العمل.

>

>برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

>حالة نفسية سيئة تسيطر عليك بعدما تخذلك توقعاتك تجاه أحد الأصدقاء، ظنونك دائماً تخدعك فى الآخرين لأنك تفكر فى الأمور من وجهة نظرك فقط، ولا تحسب حساب لظروف الآخرين، حاول أن تلتمس الأعذار وتضع نفسك فى مكان الآخرين حتى تكون وجهة نظر صحيحة. على الصعيد الصحى..

>السمنة المفرطة أهم ما يزعجك هذه الفترةن تغيرات جسمية تفاجئك بعد إجراء أحد العمليات الخطرة، لا تحزن لذلك ولا تجعله يؤثر على حالتك النفسية، الأمور ستعود كما كانت، لكن عليك باتباع حمية غذائية تحت اشراف الطبيب الخاص بك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يقضى فترة مليئة بالتفاؤل بعد ان يثبت لنفسه إنه قادر على التعامل مع عدد كبير ومختلف من الأشخاص، ومشكلاتك مع الأصدقاء ستحل سريعاً عن تخلصت من أفكارك وظنونك السيئة العتى تسيطر عليك طوال الوقت.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365