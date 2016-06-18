برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تتطوع لتولى مهمة إضافية اليوم وهذا يعنى أن هناك عملاً إضافيًا تقوم به ولكنك لن تكون منزعجًا فإنجازك فى هذا العمل سيكون فى صالحك على المدى البعيد ويمنحك مكانة كبيرة عند رؤسائك فى العمل ويفتح لك المجال لفرص كبيرة فى المستقبل.>لا تدع ظروف علاقة حبك الصعب تغريك بأن تنغمس فى شيء آخر اليوم لكى تهرب من هذا الوضع الصعب، فهذا لن يساعدك أبدًا، وكل ما تحتاجه هو أن تتحدث عن مشاكلك مع من تحب وتنتظر بعض الأيام ليستقر هذا التوتر بينكما.>تتمتع بقدر كبير من الحيوية والنشاط هذا اليوم على الرغم من أنك لم تحظى بنوم طويل كما تفعل كل يوم، أو ربما هذا هو تمامًا السبب، لا تفرط فى النوم مثلما يجب ألا تفرط فى أى شيء آخر، وانتبه لصحتك فى الأيام المقبلة.>أنت حنون ورقيق جدًا اليوم وهذا يمنح الآخرين فرصة ذهبية ليطلبوا منك ما يريدون وستجد أنت سعادة كبيرة فى العطاء وتلبية ما يطلبونه منك، استمتع بهذه الحالة فمكاسبها المعنوية والمادية ستجنيها قريبا.