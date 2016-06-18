أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>تتطوع لتولى مهمة إضافية اليوم وهذا يعنى أن هناك عملاً إضافيًا تقوم به ولكنك لن تكون منزعجًا فإنجازك فى هذا العمل سيكون فى صالحك على المدى البعيد ويمنحك مكانة كبيرة عند رؤسائك فى العمل ويفتح لك المجال لفرص كبيرة فى المستقبل.

على الصعيد العاطفى:


>لا تدع ظروف علاقة حبك الصعب تغريك بأن تنغمس فى شيء آخر اليوم لكى تهرب من هذا الوضع الصعب، فهذا لن يساعدك أبدًا، وكل ما تحتاجه هو أن تتحدث عن مشاكلك مع من تحب وتنتظر بعض الأيام ليستقر هذا التوتر بينكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تتمتع بقدر كبير من الحيوية والنشاط هذا اليوم على الرغم من أنك لم تحظى بنوم طويل كما تفعل كل يوم، أو ربما هذا هو تمامًا السبب، لا تفرط فى النوم مثلما يجب ألا تفرط فى أى شيء آخر، وانتبه لصحتك فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>أنت حنون ورقيق جدًا اليوم وهذا يمنح الآخرين فرصة ذهبية ليطلبوا منك ما يريدون وستجد أنت سعادة كبيرة فى العطاء وتلبية ما يطلبونه منك، استمتع بهذه الحالة فمكاسبها المعنوية والمادية ستجنيها قريبا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى