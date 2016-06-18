برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يونيو

برج الحمل على الصعيد المهنى..

>لا تستلم للضغوط والأجواء المتوترة وتحبط أفكارك، ساعد نفسك على تخطى هذه العقبات حتى لا تضيع مجهواد السنوات السابقة، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تتأقلم على الأوضاع الحالية، الأمور كلها تقودك إلى التماسك والالتزام بمبادئك القوية. برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

>لا يمكن أن تتخلى عن ثوابتك فى الحبة فانت من أنصار مدرسة البساطة والابتعاد عن التعقيد و الأمور الملتبسة، حاول أن تحافظ على هذا الجزء فى شخصيتك حتى لا تفقد جمال روحك، وتأكد من ان شريك حياتك يقدر هذه الأشياء البسيطة التى تجعلك مميز عن الآخرين. على الصعيد الصحى ..

>وعكات صحية متتالية تضعف من تحملك لأعراض ألام الأسنان التى ألمت بك منذ فترة، تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، كما تحتاج إلى قسط كافى من الراحة يعوضك عن فترة الإرهاق التى تقضيها حالياً. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ان يعيش فترة مميزة فى حياته العاطفية يتاكد فيها إنه الشخص الجدر على التعامل شريك حياته بشكل مرن وبسيط بعيداً عن الأجواء المعقدة التى تتسم بها العلاقات العاطفية.

شبكةعيونالإخبارية

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