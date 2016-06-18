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حظك اليوم برج الثور السبت 18 يونيو 2016

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حظك اليوم برج الثور السبت 18 يونيو 2016 حظك اليوم برج الثور السبت 18 يونيو 2016


>برج الثور على الصعيد المهني:


>تواجه بعض التعنت من زملاء العمل الذين لا يتعاونون معك بسبب الغيرة، ولكن ببعض الذكاء يمكنك السيطرة على كل ما يحدث، اهم ما تفعله فقط ألا تسمح لأحد بأن يتلاعب بك واحفظ المسافة بينك وبين الآخرين فهذا اكثر امانا لك.

على الصعيد العاطفى:


>هذا هو الوقت المناسب للجلوس مع شريك حياتك وفرز القضايا التى ازعجتك فى الاونة الاخيرة وهى الجلسة التى يمكن أن تعمق مشاعركما وتزيد من شعوركما بالالتزام تجاه بعضكما البعض.
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>برج الثور على الصعيد الصحي:


>أنت فى مزاج سيئ ومتقلب قليلا اليوم حاول ان تحافظ على نفسك بعيدا عن التوتر والضغوط واحرص على مراجعة الطبيب فى حال شعرت بالإجهاد أو أى أعراض غير طبيعية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>استمتع باستعادة أواصر العلاقات مع صديق قديم او احد افراد الاسرة الذى لم تتواصل معه من فترة طويلة، قد يحمل لك هذا الصديق القديم دعما على الصعيد المهنى ولو حتى بشكل معنوى.

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مصر 365

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