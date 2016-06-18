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برج السرطان حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

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برج السرطان حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016 برج السرطان حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>موقف واحد فى بداية اليوم يحدد للآخرين كيف يعاملونك بقية اليوم فضع هذه الحقيقة فى اعتبارك وفكر فيها جيدًا ولا تعطى للناس سببًا لكرهك أو عدم احترامك، فأنت تستحق أن تعامل بشكل جيد لأنك شخص جيد.

على الصعيد العاطفى:


>حساسيتك المفرطة تسبب لك الكثير من المشاكل مع شريكك وتضع العلاقة بينكما على المحك، حاول أن تخفف من حساسيتك وتفترض حسن النية خاصة أنه شخص تعرفه جيدًا وتعرف أيضًا أنه يحبك ولا يريد إيذائك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>الخمول والكسل الذى تعانيه اليوم ليس له علاقة بمشاكل صحية ولكنه مؤشر قوى على أن حالتك النفسية ليست على ما يرام فحاول أن ترفه عن نفسك وتقلل من شعورك بالتوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>غالبية المشاكل التى تقع فيها اليوم هى من صنع يديك ويمكنك بالقليل من الحكمة تداركها وتحسين الموقف وتجنيب نفسك الكثير من اللوم والإزعاج، لا تكن متسرعًا اليوم لا فى التصرفات ولا فى إصدار الأحكام.

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مصر 365

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