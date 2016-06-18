أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم السبت 18 يونيو

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم السبت 18 يونيو برج الميزان حظك اليوم السبت 18 يونيو

برج الميزان على الصعيد المهنى..


>الإرهاق و الركود الفكرى يسيطران عليك فى الفترة الأخيرة تحتاج إلى التخلص من كمية الطاقة السلبية المؤثر عليك، من خلال التفاعل مع الأصدقاء فى العمل والدخول فى مشروعات جديدة تساعدك على تبديل طاقتك وتجديد أفكارك وتنمية مهاراتك الشخصية فى العمل.
>


>برج الميزان على الصعيد العاطفى ..


>التأكد من مشاعرك تجاه أحد الأصدقاء الذى تتملكك مشاعر الحب تجاهه، سيغير من شكل علاقتك به، ربما تكون الغيرة دليل على الحب لكن الغيرة فى علاقات الصداقة التى تتحول لحب غير كافية وحدها على تحديد الشكل النهائى للعلاقة، انتظر المزيد من العلامات حتى تتحدد مشاعرك.

على الصعيد الصحى ..


>الحساسية من الأشياء المزعجة خاصة للفتيات، عليك بالتأكد من الأطعمة التى تسبب تهيج جلدى وتجنبها فى الفترات القادمة، ومعرفة سبل التعامل مع الأمراض وأعراضها أهم من معرفة المرض نفسهن تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب والالتزام بتعليماته.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة حب خاصة تجمعه بصديق تتغير مشاعره تجاهه وتتحول إلى علاقة حب، نظرات وكلمات رومانسية بسيطة اهم ما يميز العلاقة حالياً، استمتع بهذه اللحظات فالبدايات دائماً أجمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى