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برج العذراء حظك اليوم السبت 18 يونيو

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برج العذراء حظك اليوم السبت 18 يونيو برج العذراء حظك اليوم السبت 18 يونيو

على الصعيد المهنى ..


>خطوات سريعة ومتتالية خطوها فى عملك، تحتاج إلى معرفة خططك القادمة والتجهيز لها مبكراً قبل أن تتفاجأ بالأوضاع تنقلب رأساً على عقب، وتجد نفسك بحاجة إلى التراجع عن عدد من القرارات التى اتخذتها مؤخراً، كن حذراً جداً هذه الفترة و لا تتحدث كثيراً.

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>تقابل صديق عزيز على قلبك تشعر معه بالراحة النفسية التى تدفعك لتحكى له عن عدد من المشكلات والأزمات النفسية التى عشتها فى الفترة السابقة، ربما يكون هذا الشخص هو الأقرب لك، لكن تأكد أن الفضفضة مع الأصدقاء تمتلك مفعول السحر فى التأثير على حالتك المزاجية.

على الصعيد الصحى ..


>احترس من ألام القولون والخلل فى ضغط الدم، الأجواء المتوترة فى العمل تزيد من شعورك بالضيق والتوتر طوال الوقت، تناول المشروبات المهدئة مثل النعناع والينسون ولا تنسى الابتعاد عن البقوليات فى التفرة الحالية لتتجنب ألام القولون.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء ان يتلقى بشخص عزيز على قلبه ينسى معه كثير من المشكلات التى حدثت له من قبل، ويتغير سياق الحديث إلى حديث ملئ بالرومانسية ومشاعر الصداقة الحقيقية التى تظهر وقت الشدائد.
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مصر 365

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