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برج العقرب حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

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برج العقرب حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>التعامل بعنف مع الناس فى مكان العمل قد يدمرك اليوم فحاول أن تتعامل بحرص شديد وتنتقى كلماتك وتراجع ردود أفعالك أكثر من مرة لأن الخطأ قد يسبب نتائج كارثية.

على الصعيد العاطفى:


>العطاء غير المشروط أهم ما يميز الحب الحقيقى الصادق، وهو ما تختبره اليوم فى علاقتك العاطفية التى تمر بمنحنى خطير يختبرك أنت والشريك ومدى صدق حبكما، مهما كانت النتائج حاول أن تتقبلها وأنت تكون صريحا مع نفسك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>كن حذرا فى كل ما يتعلق بجهازك الهضمى لأنه ليس على ما يرام اليوم وقد تواجه مشكلات عديدة معه خاصة إذا كنت ممن يعانون بشكل مزمن من مشاكل مع القولون، حاول أن تكثر من السوائل وتتجنب الأكلات ذات الكثيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>حاول أن تدرك قيمة يومك الخالى من المشكلات والذى تعتبره مملاً قبل فوات الأوان، خاصة أن هناك أيام صعبة كثيرة بانتظارك فى المرحلة القادمة. حاول أن تستمتع وتهيء نفسك لهذه الأيام.

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مصر 365

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