أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>أنت على مشارف تحقيق تقدم كبير فى حياتك المهنية ولكن عليك أن تتخذ قرارات مهمة تساعدك على اختيار الاتجاه الذى تريد أن تسلكه عليك أن تحلل الإيجابيات والسلبيات بعناية فقرارك سوف يؤثر على حياتك بشكل كبير فاذا اتخذت القرار الصحيح فسوف يزيد دخلك بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة القادمة.

على الصعيد العاطفي:


>أنت وشريكك لديكم الكثير من الأفكار اليوم فيمكنك أن تنظم فعاليات فى مكان عملك بشكل جماعى أو ترتب لقاء اجتماعى فى المنزل مع اولادكم! وكل ذلك يساعدكم على تملق مكانة اجتماعية مرموقة وبناء روابط أفضل مع الناس. فقط لا تدعو من لا يتمنون لك امنيات سعيدة.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>احتساء كوب من القهوة يوميا مفيد جداً لقلبك فهذا يساعدك على الحصول على مزايا صحية لمعدتك، فاذا قمت يتناول كميات أكبر من المشروبات عليك تناول كميات أكبر من الماء حاول أن تذهب الى اليوغا للذهاب مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل إن لم يكن كل يوم لتنشط أجهزتك.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>ستواجه اليوم العديد من الأمور الخاصة بسوء الفهم مع الأخرين والعلاقات المتشابكة والأخطاء وسيكون لك نصيب كبير منها اليوم ولكن تنزعج بهذه الأمور حاول أن تأخذ خطوة الى الوراء وتستمتع بالمشاهد الكوميدية التى قد تحدث بسبب هذه الأخطاء والأمور فهذا سيجعل يومك يمر بشكل لطيف فاستمتع به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى