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برج الجدى حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>توقع أن يصلك هدية غير متوقعة من شخص قريب منك ستجد دعم ومساعدة كبيرة من زملائك فى العمل وهذا سيساعدك فى انجاز عملك فى الوقت المناسب و قضاء وقت سعيد فى وقت راحتك.

على الصعيد العاطفي:


>أنت تريد أن تكون مدللأ وتحصل على قدر كبير من الحب لم يسبق له مثيل وهذا قد يجعلك متطلباً ولا يجعلك تشعر وقد تطلب من شريك حياتك الحفاظ شؤونك الشخصية وهذا أن كنت أنت وشريك حياتك تعملون فى مكان عمل واحد حاول أن تفهم الوضع الصعب الذى تضع شريك حياتك فيه.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>أنت تتمتع اليوم بصحة جيدة ويوم خالى من الضعوطات حاول أن تستفاد من هذا الوقت لتنغمس فى بعض الأنشطة التى تتطلب جهدا بدنيا. فاذهب للعب الكرة أو الذهاب الى صالات التمرينات الرياضية فجسمك الصحى السليم يساعدك على أن تكون سعيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:


>ستتحدث اليوم الى أشخاص يهمونك وتتحدك فى الأمور التى قد تسبب لك ازعاج سيتسبب لك أحد أقاربك وأصدقائك فى أن تجد راحتك.. كن حذرا فى اختيار كلماتك. سوف تكون أمورك العملية مستقرة.

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مصر 365

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