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بالفيديو – اجتماع مرتضى مع كوفي.. 7 رسائل من رئيس الزمالك وحديث اللاعب للجماهير

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بالفيديو – اجتماع مرتضى مع كوفي.. 7 رسائل من رئيس الزمالك وحديث اللاعب للجماهير بالفيديو – اجتماع مرتضى مع كوفي.. 7 رسائل من رئيس الزمالك وحديث اللاعب للجماهير

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع محمد كوفي مدافع الفريق بعد الأزمة الأخيرة التي نُشبت.

وتخلف كوفي عن حضور مران الزمالك يوم الأربعاء، وأغلق هاتفه المحمول بعدما علم بعدم سداد مستحقاته المادية كاملة.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق رفض كوفي الجلوس مع مسؤولي الزمالك مع رغبته في فسخ عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل) قبل أن يخرج اللاعب ويعتذر عن عدم السفر إلى نيجيريا. (طالع التفاصيل)

وانتهت الأزمة بعد اعتذار اللاعب خلال جلسته مع مرتضى منصور مساء الجمعة داخل نادي الزمالك.

جلسة نشرتها القناة الرسمية لنادي الزمالك على (يوتيوب) ووجه مرتضى من خلالها 7 رسائل إلى كوفي وهي سبب غضبه من اللاعب ويستعرضها FilGoal.com.

(1) لماذا لم تأتي لي وتوضح أسباب أزمتك ومشكلتك.

(2) انطباعي عنك أنك لاعب كبير ومحترف وملتزم، لماذا رفضت السفر مع الفريق.

(3) لا يصح رفض لخوض التدريبات. هذه إساءة لك ولسمعتك ولأسمك.

(4) لا تُدخل المحامين بينك وبين النادي.

(5) إذا كان لديك عرض للرحيل. سنرى ذلك عقب نهاية الموسم وإذا كان عرضا محترما يليق بك وبالنادي سنرحب به مثل ما حدث مع عمر جابر ومن قبله محمد عبد الشافي.

(6) ماذا استفدت عندما تسببت في حزن جماهير الزمالك. عليك الاعتذار لهم ولمجلس الإدارة والجماهير والجهاز الفني.

(7) ما فعلته خطأ في حقك وحق النادي والجماهير والجهاز الفني.

رسالة كوفي

وعلى الجانب ذاته وجه محمد كوفي اعتذاره إلى مجلس الإدارة والجهاز الفني والجماهير.

وقال في رسالته إلى جماهير الزمالك "أعتذر لكم. أُحارب من أجل الزمالك".

وأضاف "الأزمة كانت لها تأثير سلبي كبير علي، وتم فهم الأمر بشكل غير صحيح".

وأتم "أعتذر للجميع".

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