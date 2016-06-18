بالفيديو - عمر جابر يتحدث عن ' صيام رمضان ' وحزنه لوداع جمهور الزمالك وفخره ببازل

أجرت صحيفة (بليك) السويسرية حوارا مصورا مع عمر جابر الظهير الأيمن المنتقل من الزمالك إلى بازل الصيف الجاري تحدث فيها عن عديد من الأمور.

وانتقل جابر مقابل مليون و750 ألف يورو من الزمالك إلى بطل الدوري السويسري الذي وقع على عقود لمدة أربع سنوات.

وقال جابر في حواره مع بليك: "سعيد جدا بالوجود هنا في مراني الأول ببازل، الطقس مختلف تماما عن مصر وأتمنى الانسجام سريعا".

وأضاف "الطقس رائع ويشجع على اللعب، لكني متعب قليلا بسبب الصيام، إذ لا نأكل أو نشرب أي شيء حتى موعد الإفطار".

وألمحت صحيفة بليك أن مدرب بازل أورس فيشر يعرف جيدا كيف يتعامل مع اللاعبين المسلمين بعد تدريبه الشيخاوي في زيوريخ ومحمد النني المنتقل لأرسنال.

وحول زملائه في الفريق "الفريق رائع وزملائي جيدين جدا وأعلم أن الفريق غير مكتمل لوجود عديد من اللاعبين في اليورو".

"لكن الأمور تسير على ما يرام وآمل أن أظهر بشكل جيد في بازل".

"بازل نادي كبير في أوروبا وتحدث معي محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حمودي عن كل شيء يخص النادي والجماهير.. كلها أشياء إيجابية وفخور بوجودي هنا".

وعن وداع جمهور الزمالك له بعد توقيعه لبازل.. قال جابر: "أصدقائي من جمهور الزمالك حضروا لمساندتي مع رحيلي.. حزين لفراقهم لكن أثق أنهم سعداء لأنني هنا".

"أتمنى أن أصبح أفضل وأساعد في حصد كل شيء".

وهنا سأله المحاور، إذن أنت نجم في مصر.. هل تتوقع أن تكون نجما هنا؟

أجاب جابر "صعب جدا أن تكون نجما هنا، لكني أتدرب بقوة وأقوم بعملي وسنرى".

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