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مقتل ستة عناصر من القاعدة فى غارات أمريكية فى اليمن

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مقتل ستة عناصر من القاعدة فى غارات أمريكية فى اليمن مقتل ستة عناصر من القاعدة فى غارات أمريكية فى اليمن
أعلن البنتاجون الجمعة مقتل ستة عناصر من تنظيم القاعدة فى ثلاث غارات شنتها طائرات أمريكية فى وسط اليمن الاسبوع الماضى.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الاوسط (سنتكوم) فى بيان أن تنظيم قاعدة الجهاد فى شبه جزيرة العرب "لا يزال يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والولايات المتحدة وسواها".

وأضافت "نحن ما زلنا مصممين على هزم نظيم قاعدة الجهاد فى شبه جزيرة العرب وحرمانه من أى ملاذ آمن اينما وجد".

وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع اليمنى لتنظيم القاعدة اخطر فروع التنظيم الجهادى على الإطلاق.

ومنذ 2009 تستهدف واشنطن باستمرار تنظيم القاعدة فى اليمن بغارات جوية غالبيتها بواسطة طائرات بدون طيار.

وأوضحت سنتكون فى بيانها أن الغارة الاولى استهدفت فى 8 يونيو الجارى فى محافظة ابين سيارة تقل عنصرين من القاعدة مما اسفر عن مقتلهما.

وأضافت أن الغارة الثانية استهدفت عنصرين آخرين فى محافظة مأرب فى 10 الجارى بينما استهدفت الثالثة بعد يومين من ذلك عنصرين أيضا فى محافظة شبوة، وقد قتل هؤلاء الاربعة فى الغارتين، وهو ما كانت مصادر امنية يمنية اعلنت عنه فى حينه.

ومنذ مطلع العام شنت الولايات المتحدة ما مجموعه 12 غارة جوية فى اليمن.

واستفاد تنظيم القاعدة من الفوضى فى اليمن لتوسيع نفوذه فى جنوب وجنوب شرق البلاد.
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مصر 365