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وداعا للأدوية.. تقنية جديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم بالموجات فوق الصوتية

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وداعا للأدوية.. تقنية جديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم بالموجات فوق الصوتية وداعا للأدوية.. تقنية جديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم بالموجات فوق الصوتية
ارتفاع ضغط الدم أو القاتل الصامت، مرض خطير يصيب أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، ويتسبب فى وفاة 7.5 مليون شخص سنويا، ويصيب حوالى 16 مليون مصرى وفقا لآخر الإحصائيات.

وفى هذا السياق، كشف فريق من العلماء اليابانيين بجامعة طوكيو عن أحدث صيحة لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم باستخدام الموجات فوق الصوتية، إذ يستخدم الطبيب جهازا صغيرا يصدر هذه الموجات ويوجه ناحية ساعد المريض.

وعلى الرغم من عدم التوصل بشكل نهائى إلى تفسير فاعلية أو آلية التقنية الجديدة فى خفض الضغط، إلا أن إحدى النظريات تشير إلى أن الموجات فوق الصوتية تتداخل مع الإشارات التى تصدر من الأعصاب السمبثاوية بالساعد، وتنتقل منه إلى القلب، وبالتالى تساهم فى تنظيم الضغط الدموى وخفض مؤشراته.

وأضاف القائمون على الدراسة أن هذه التقنية قد تكون فعالة أيضا فى علاج بعض المصابين بالسكتة الدماغية، نظرا لأنهم يحتاجون غالبا إلى تدخل سريع وخفض ضغط الدم بفاعلية كبيرة فى أقل فترة زمنية.

وكشفت التجربة الإكلينيكية التى شملت 250 شخصا أن استخدام جهاز إصدار الموجات فوق الصوتية لمدة 20 دقيقة فقط ساهم بفاعلية فى خفض الضغط الدموى للمرضى، بل المثير ما أكده الباحثون حول فاعلية التنقية الجديدة وأنها قد تغنى بعض المرضى عن أدوية خفض ضغط الدم التى يتناولوها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "International Journal of Cardiology" خلال شهر يونيو الجارى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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