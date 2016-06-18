ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بجميع محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

> الصغرى العظمى القاهرة 22 36 الإسكندرية 23 32 مطروح 21 29 بورسعيد 22 30 دمياط 22 31 بلطيم 21 32 الإسماعيلية 23 38 السويس 23 38 العريش 20 34 نخل 17 35 طابا 21 36 الطور 24 34 مرسى علم 27 37 الغردقة 26 37 شرم الشيخ 27 37 رفح 20 33 كاترين 15 31 سيوة 20 38 المنيا 23 37 الفيوم 23 38 رأس سدر 23 35 أبوسمبل 26 43 وسط الدلتا 21 37 أسيوط 23 39 سوهاج 24 39 الأقصر 25 43 أسوان 26 44 شلاتين 26 35 حلايب 28 33 الوادى الجديد 26 39 قنا 25 42 نويبع 26 36 السلوم 20 32

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة