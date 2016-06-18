مباحث التموين:ضبط 9 ملايين و446 ألف لتر بنزين خلال بيعها بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط 9 مليون و446 ألف لتر بنزين فئة " 92" قام مسئولون عن محطة بنزين فى البساتين ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى .

وكشفت نتائج حملة مباحث التموين عن ورود كميات كبيرة تفوق سعة التخزين للمحطة خلال الـ 5 أشهر الماضية، وأن فارق الكميات التى تزيد عن احتياجاتها تقوم ببيعها فى السوق السوداء ، واتخذت الحملة الإجراءات القانونية ضد مسئولى المحطة والتحفظ على كميات البنزين.

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